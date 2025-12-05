Ski Alpin: Nach Absage - neuer Abfahrtstermin fix

SID 05.12.2025 • 15:21 Uhr Die zweite Männer-Abfahrt in Beaver Creek, die ausgefallen ist, wird Mitte Dezember nachgeholt. Laut den Organisatoren wird es beim Weltcup in Gröden am 18. Dezember eine Sprint-Abfahrt geben.

Die in Beaver Creek ausgefallene zweite Männer-Abfahrt wird Mitte Dezember beim Weltcup in Gröden/Italien nachgeholt. Das gab der italienische Wintersportverband am Freitag bekannt. Damit finden in den Dolomiten drei Wettbewerbe der Skirennläufer statt.