Ski Alpin: Nach Absage - neuer Abfahrtstermin fix

Die in Beaver Creek ausgefallene zweite Männer-Abfahrt wird Mitte Dezember beim Weltcup in Gröden/Italien nachgeholt. Das gab der italienische Wintersportverband am Freitag bekannt. Damit finden in den Dolomiten drei Wettbewerbe der Skirennläufer statt.
Ski Alpin: Neuer Abfahrtstermin fix
Gröden springt mit einer Sprint-Abfahrt ein
Am 18. Dezember steht auf der Saslong nun eine Sprint-Abfahrt auf dem Programm, tags darauf ein Super-G und zum Abschluss die traditionelle Abfahrt am 20. Dezember. In Beaver Creek/USA konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse nur die Abfahrt am Donnerstag durchgeführt werden, bei der der Schweizer Skistar Marco Odermatt triumphierte. Am Freitagabend (19.15 MEZ) findet ein vorgezogener Super-G in Beaver Creek statt.