Bitteres Aus in Beaver Creek: Gratz wirft große Chance weg

Nach einem starken ersten Durchgang stürzt Fabian Gratz im zweiten Lauf des Riesenslaloms in den USA.

Skirennläufer Fabian Gratz hat im Olympiawinter sein nächstes Top-Ergebnis auf bittere Weise verpasst. Beim Riesenslalom in Beaver Creek/USA schied der 28-Jährige im zweiten Durchgang früh nach einem Innenskifehler aus, im ersten Lauf hatte Gratz mit Rang sieben überzeugt und große Hoffnungen auf das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere geschürt.

Gratz war zuletzt mit Rang 13 im nahegelegenen Copper Mountain sein bisheriges Top-Resultat gelungen, damit schaffte er auch die halbe Norm für die Spiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar). Nun ließ Gratz (Altenau) die Chance liegen, sie ganz abzuhaken.

Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt gewann in Colorado, der Dominator aus der Schweiz setzte sich vor Alex Vinatzer (Italien) und Henrik Kristoffersen (Norwegen) durch. Odermatt, der seinen 49. Weltcupsieg feierte, lag 0,23 Sekunden vor Vinatzer und 0,34 Sekunden vor Kristoffersen.