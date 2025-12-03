Olympia-Medaille? Vonn rechnet sich Chancen aus

SID 03.12.2025 • 10:38 Uhr Lindsey Vonn geht selbstbewusst in den letzten Winter ihrer Karriere. Beim Saisonhöhepunkt in Italien traut sich die US-Amerikanerin eine Medaille zu.

Skirennläuferin Lindsey Vonn geht voller Selbstbewusstsein in den letzten Winter ihrer Profi-Karriere. Ihr Comeback in der vergangenen Saison sei „erst der Anfang“ gewesen, sagte die 41 Jahre alte US-Amerikanerin der Sport Bild: „Ich habe jetzt noch eine ganze Saison vor mir.“

Besonders die Olympischen Spiele im Februar in Mailand/Cortina d’Ampezzo seien „eine schöne Gelegenheit, meine Karriere auf eine andere, hoffentlich positivere Art und Weise als beim ersten Mal 2019 zu beenden“, sagte Vonn: „Ich möchte einfach gesund an den Start gehen und es noch ein letztes Mal versuchen.“

Vonn traut sich eine Olympia-Medaille zu

Dabei traut sich die Olympiasiegerin in der Abfahrt von 2010, die in diesem Winter vom ehemaligen alpinen Superstar Aksel Lund Svindal (42) betreut wird, durchaus eine Medaille zu. „Ich denke, dass ich eine Chance habe“, sagte Vonn: „Der vergangene Winter war eine Achterbahnfahrt, es ging auf und ab. Aber insgesamt habe ich bewiesen, dass ich noch vorn mithalten kann.“