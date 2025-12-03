Erste Abfahrt der Saison: DSV mit dreiköpfigem Aufgebot

SID 03.12.2025 • 11:05 Uhr In Beaver Creek soll die erste Abfahrt des Winters stattfinden - wenn das Wetter mitspielt. Drei deutsche Männer gehen an den Start.

Der Deutsche Skiverband (DSV) geht mit einem dreiköpfigen Aufgebot in die erste Weltcup-Abfahrt der Männer in diesem Winter. Beim Rennen in Beaver Creek am Freitag (19.15 Uhr MEZ) sind Romed Baumann, Simon Jocher und Maximilian Schwarz für die deutsche Mannschaft am Start. Im US-Bundesstaat Colorado sollen zudem ein Super-G (Samstag, 18.30 Uhr MEZ) und ein Riesenslalom (Sonntag, 18.00 Uhr/21.00 Uhr MEZ) stattfinden.

Wegen Schneemangels wurde die Strecke für die Abfahrt und den Super-G bereits verkürzt. Zudem lässt die Wettervorhersage zu wünschen übrig, ursprünglich war in Beaver Creek sogar eine zusätzliche Abfahrt geplant.

Ski alpin: Kritik an der Piste in Beaver Creek

„Die Piste präsentiert sich noch nicht ganz so kompakt, wie man es sich wünschen würde“, sagte Jocher, der am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt der Speed-Fahrer in Copper Mountain als 20. im Super-G bester Deutscher war.