Ski Alpin: Dämpfer für DSV-Stars - Vonn glänzt erneut

Nach Platz zwei in der Abfahrt kommt Kira Weidle-Winkelmann im Super-G nur auf Rang 21. Lindsey Vonn fährt erneut auf das Podest, Emma Aicher wird Elfte.

Skirennläuferin Kira Weidle-Winkelmann hat nach ihrer Rückkehr in die Weltspitze einen kleinen Dämpfer einstecken müssen. Beim Super-G in Val d’Isère belegte sie lediglich Rang 21.

In der Abfahrt am Vortag war die 29-Jährige als Zweite hinter der Österreicherin Cornelia Hütter und vor Lindsey Vonn aus den USA noch zu ihrer ersten Podestplatzierung seit fast drei Jahren gefahren.

„Das ist ein bisschen ein Dämpfer, aber solche Tage gibt es. Sie sollten nur nicht zu oft passieren“, sagte Weidle-Winkelmann im ZDF: „Ich bin heute einfach nicht sauber genug gefahren. Der Plan war da, die Umsetzung aber definitiv nicht.“

Ihr Rückstand auf die Bestzeit von Sofia Goggia betrug 1,51 Sekunden.

Ski Alpin: Aicher flucht nach Zieleinfahrt

Emma Aicher belegte nach Rang zehn in der Abfahrt im Super-G Rang elf (+0,96), war damit aber gar nicht zufrieden.

Schon nach der Zieleinfahrt fluchte sie lautstark. Aicher verlor speziell im oberen Teil der Strecke extrem viel Zeit. Im unteren Abschnitt fuhr sie sogar knapp Dreizehntel schneller als die Siegerin Goggia.

„Das war ein bisschen verhalten, da würde mehr gehen“, sagte Aicher nach dem Rennen und bekannte: „Es ist ein bisschen nervig.“

Vonn erneut auf dem Podest

Der Sieg ging an Sofia Goggia. Sie feierte ihren ersten Saisonsieg, den 27. insgesamt.

Die Italienerin gewann vor Alice Robinson aus Neuseeland (+0,15 Sekunden) und Lindsey Vonn (+0,36), die im fünften Speed-Rennen des Winters schon zum vierten Mal auf dem Treppchen stand.

Vonn verpasste dabei ihren zweiten Sieg der Saison nur knapp. Ein Sieg hätte ihr eine alleinige Bestleistung eingebracht. Siebenmal konnte sie schon in Val d’Isère siegen. Acht Erfolge konnte bei Frauen und Männern noch niemand erreichen.

