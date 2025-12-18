Ski Alpin: Erste Diagnose nach heftigem Sturz

SID 18.12.2025 • 21:26 Uhr Der Norweger Fredrik Möller stürzt schwer. Die erste Diagnose kommt später.

Der schwere Sturz des Norwegers Fredrik Möller bei der Abfahrt im Ski-Weltcup in Gröden ist offenbar halbwegs glimpflich verlaufen.

Wie der norwegische Verband am Donnerstagabend mitteilte, hat der 25-Jährige Prellungen erlitten und zwei Zähne verloren, „aber den Umständen entsprechend geht es ihm gut“.

Möller werde „engmaschig“ vom Krankenhaus und dem Ärzteteam des norwegischen Skiverbandes betreut, um nach dem schweren Sturz weitere Verletzungen auszuschließen.

Möller war beim Sprung am Kamelbuckel in Rücklage geraten und heftig gestürzt. Er rappelte sich auf, wurde aber zur Sicherheit ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.