Para: Forster mit drei Podestplätzen in St. Moritz

SID 21.12.2025 • 13:55 Uhr Die Winter-Saison der Para Sportler nimmt Fahrt auf. Die große Hoffnungsträgerin liefert Topleistungen.

Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster präsentiert sich vor den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in ordentlicher Frühform. Die Monoskifahrerin fuhr beim Weltcup in St. Moritz in allen drei Rennen aufs Podest, holte dabei im ersten Riesenslalom ihren dritten Saisonsieg. Außerdem landete die 30-Jährige im zweiten Riesenslalom auf Rang drei sowie zum Abschluss in ihrer Lieblingsdisziplin Slalom auf Platz zwei.