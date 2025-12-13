Paukenschlag von Aicher: Sieg vor Vonn und Goggia

SID 13.12.2025 • 11:48 Uhr Die 22 Jahre alte Deutsche besiegt die Top-Favoritinnen und feiert nach einer eindrucksvollen Fahrt ihren dritten Weltcup-Erfolg.

Deutschlands alpine Ski-Hoffnung Emma Aicher hat bei der zweiten Weltcup-Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn (USA) und Sofia Goggia (Italien) eindrucksvoll die Show gestohlen. Mit einer nahezu fehlerfreien Fahrt schob sich die 22 Jahre alte Allrounderin an den beiden Topfavoritinnen vorbei auf Platz eins und feierte den dritten Sieg ihrer Karriere.

Im Ziel der sonnenüberfluteten Corviglia lag die Gefühlsskifahrerin Aicher solide 0,24 Sekunden vor Vonn, die am Vortag zu ihrem 83. Sieg im Weltcup gefahren war. Die Olympiazweite Goggia lag 0,05 Sekunden hinter der 41 Jahre alten Amerikanerin, deren Jubel über ihre vermeintliche Bestzeit rund zwei Minuten später von Aicher jäh gestört wurde.