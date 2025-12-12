Paukenschlag von Vonn: 83. Weltcup-Sieg

SID 12.12.2025 • 11:27 Uhr Die 41 Jahre alte Amerikanerin gewinnt erstmals seit März 2018 wieder ein Rennen. Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann überzeugen.

Skirennläuferin Lindsey Vonn hat bei der ersten Abfahrt des Olympia-Winters für einen Paukenschlag gesorgt. Im Schweizer St. Moritz fuhr die 41 Jahre alte Amerikanerin in der zweiten Saison nach ihrem Comeback zu ihrem 83. Sieg im Weltcup - sieben Jahre, acht Monate und 28 Tage nach ihrem 81. im März 2018 im schwedischen Are. Knapp ein Jahr später, im Februar 2019, war Vonn zurückgetreten, ihr Comeback hatte sie vor einem Jahr ebenfalls in St. Moritz gefeiert.