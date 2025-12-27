Riesenslalom am Zauberberg: Dürr weit zurück, Hector führt

SID 27.12.2025 • 11:12 Uhr Beim Rennen im österreichischen Semmering hat die beste Deutsche einen großen Rückstand auf die Olympiasiegerin.

Lena Dürr hat beim Weltcup-Riesenslalom im österreichischen Semmering nur noch geringe Chancen auf eine Spitzenplatzierung.

Nach dem ersten Lauf auf dem Zauberberg liegt die Münchnerin mit einem Rückstand von 1,76 Sekunden auf die führende Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden nicht unter den ersten zehn.

„Das war schon eine schwierige Nummer“, sagte Dürr in der ARD: „Ich bin nicht so richtig reingekommen.“

Ski Alpine: Aicher noch weiter zurück

Noch größere Schwierigkeiten hatte Emma Aicher, die im kniffligen Mittelteil des Kurses noch mehr Zeit verlor als die Teamkollegin. Sie hat 2,87 Sekunden Rückstand auf Hector.

Bei schlechter Sicht und unruhiger Piste fuhr Olympiasiegerin Hector einen Vorsprung von lediglich 0,02 Sekunden auf Julia Scheib aus Österreich heraus. Auf Rang drei folgt die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi (+0,13 Sekunden).