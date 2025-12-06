Riesenslalom: Deutsche Skirennläuferinnen ohne Podestchancen

Die deutschen Skirennläuferinnen um Lena Dürr und Emma Aicher haben beim Riesenslalom-Weltcup im kanadischen Tremblant kaum noch Chancen auf einen Podestplatz. Die 34-jährige Dürr liegt nach einem schweren Patzer im Steilhang nach dem ersten Durchgang lediglich auf Rang 19 im Zwischenklassement, Nachwuchsstar Aicher ordnete sich auf dem 14. Platz ein. Auf die Führende Alice Robinson fehlen Dürr ganze 2,16 Sekunden, für Aicher sind es 1,6.