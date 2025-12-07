Newsticker
Ski Alpin>

Riesenslalom: Dürr in Tremblant mit Top-10-Chance

Nach dem ersten Durchgang hat die 34-Jährige als Neunte 1,11 Sekunden Rückstand auf die Neuseeländerin Alice Robinson.
Gut dabei: Lena Dürr
© AFP/GETTY IMAGES/SID/EZRA SHAW
SID
Skirennläuferin Lena Dürr liegt beim Riesenslalom-Weltcup im kanadischen Tremblant auf Top-10-Kurs. Nach dem ersten Durchgang ist die 34-Jährige Neunte und hat 1,11 Sekunden Rückstand auf die Neuseeländerin Alice Robinson, die Siegerin des Vortages führt knapp vor Julia Scheib (Österreich/+0,16 Sekunden) sowie Nina O’Brien (USA/+0,52).

Nachwuchsstar Emma Aicher verpasste als 36. den zweiten Durchgang, Fabiana Dorigo liegt in der Provinz Québec auf Rang 23 (+2,29). Slalom-Spezialistin Dürr, die bei der vorherigen Weltcup-Station als Sechste noch ihren Karrierebestwert im Riesenslalom gefeiert hatte, war am Samstag nur 21. geworden. Der zweite Lauf beginnt um 19.00 Uhr MEZ.

