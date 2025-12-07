Riesenslalom: Dürr in Tremblant mit Top-10-Chance

SID 07.12.2025 • 17:29 Uhr Nach dem ersten Durchgang hat die 34-Jährige als Neunte 1,11 Sekunden Rückstand auf die Neuseeländerin Alice Robinson.

Skirennläuferin Lena Dürr liegt beim Riesenslalom-Weltcup im kanadischen Tremblant auf Top-10-Kurs. Nach dem ersten Durchgang ist die 34-Jährige Neunte und hat 1,11 Sekunden Rückstand auf die Neuseeländerin Alice Robinson, die Siegerin des Vortages führt knapp vor Julia Scheib (Österreich/+0,16 Sekunden) sowie Nina O’Brien (USA/+0,52).