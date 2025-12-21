Riesenslalom in Alta Badia: Schwarz mit klarer Führung

SID 21.12.2025 • 11:38 Uhr Für das Finale auf der traditionsreichen Piste Gran Risa qualifizieren sich zwei Deutsche.

Der Österreicher Marco Schwarz geht mit einer klaren Führung in den Finallauf des Weltcup-Riesenslaloms in Alta Badia. Nach einem verblüffenden ersten Durchgang auf der traditionsreichen Piste Gran Risa liegt der Kombi-Weltmeister von 2021, der als Erster ins Rennen gegangen war, überlegene 0,64 Sekunden vor River Radamus aus den USA und 0,67 Sekunden vor seinem Teamkollegen Stefan Brennsteiner.

Olympiasieger und Weltmeister Marco Odermatt aus der Schweiz hat als Elfter sogar schon 1,51 Sekunden Rückstand. Bester Deutscher im Zwischenklassement ist Alexander Schmid auf Rang 20 (+2,04 Sekunden). Für das Finale (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) qualifiziert ist auch Fabian Gratz (29./+2,53).