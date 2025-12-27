Riesenslalom in Semmering: Dürr Zehnte beim Sieg von Scheib

SID 27.12.2025 • 14:21 Uhr Erstmals seit 2013 holen drei deutsche Skirennläuferinnen bei einem Riesenslalom Weltcup-Punkte.

Lena Dürr hat im vorletzten Ski-Rennen des Jahres erneut eine gute Leistung im Riesenslalom gezeigt. Auf dem Zauberberg im österreichischen Semmering belegte die 33 Jahre alte Münchnerin als beste eines deutschen Trios den zehnten Platz, ihr zweitbestes Saisonergebnis in dieser Disziplin. Zum Podest fehlten Dürr bei schwierigen Bedingungen allerdings 1,55 Sekunden.

„Es war wirklich schwierig, es war heute ein Kampf, dunkel, schlagig, von daher bin ich mit Platz zehn richtig zufrieden“, sagte Dürr, deren Hauptaugenmerk auf dem Slalom am Sonntag (14.15/17.45 Uhr/ARD und Eurosport) liegt.

Bemerkenswert: Neben Dürr holten in Emma Aicher (19.) und Jana Fritz (24.) zwei weitere Deutsche Weltcup-Punkte - im Riesenslalom hatte es das seit 2013 nicht mehr gegeben.

Ski Alpin: Scheib feiert Heimsieg

Zur Freude des Publikums gewann Julia Scheib bereits ihr drittes Rennen in diesem Winter. Die große Olympia-Hoffnung Österreichs siegte vor Slalom-Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz (+0,14 Sekunden) und Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden (+0,40). Mikaela Shiffrin, mit sieben Siegen Rekordhalterin in Semmering, wurde Sechste.