Riesenslalom in Semmering: Dürr Zehnte beim Sieg von Scheib

Dürr Zehnte beim Sieg von Scheib

Erstmals seit 2013 holen drei deutsche Skirennläuferinnen bei einem Riesenslalom Weltcup-Punkte.
Viertes Rennen, hohe Nummer, erstmals Punkte: Jana Fritz
© IMAGO/SID/Harald Steiner
SID
Erstmals seit 2013 holen drei deutsche Skirennläuferinnen bei einem Riesenslalom Weltcup-Punkte.

Lena Dürr hat im vorletzten Ski-Rennen des Jahres erneut eine gute Leistung im Riesenslalom gezeigt. Auf dem Zauberberg im österreichischen Semmering belegte die 33 Jahre alte Münchnerin als beste eines deutschen Trios den zehnten Platz, ihr zweitbestes Saisonergebnis in dieser Disziplin. Zum Podest fehlten Dürr bei schwierigen Bedingungen allerdings 1,55 Sekunden.

„Es war wirklich schwierig, es war heute ein Kampf, dunkel, schlagig, von daher bin ich mit Platz zehn richtig zufrieden“, sagte Dürr, deren Hauptaugenmerk auf dem Slalom am Sonntag (14.15/17.45 Uhr/ARD und Eurosport) liegt.

Bemerkenswert: Neben Dürr holten in Emma Aicher (19.) und Jana Fritz (24.) zwei weitere Deutsche Weltcup-Punkte - im Riesenslalom hatte es das seit 2013 nicht mehr gegeben.

Ski Alpin: Scheib feiert Heimsieg

Zur Freude des Publikums gewann Julia Scheib bereits ihr drittes Rennen in diesem Winter. Die große Olympia-Hoffnung Österreichs siegte vor Slalom-Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz (+0,14 Sekunden) und Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden (+0,40). Mikaela Shiffrin, mit sieben Siegen Rekordhalterin in Semmering, wurde Sechste.

Während Dürr und Emma Aicher eine solide Leistung zeigten, sorgte Teamkollegin Jana Fritz für eine Überraschung. Mit Startnummer 52 fuhr sie in ihrem erst vierten Weltcup-Rennen zum ersten Mal ins Finale, dort holte die 20-Jährige auf Rang 24. auch ihre ersten Weltcup-Punkte.

