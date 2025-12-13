Riesenslalom in Val d' Isère: Brennsteiner führt

SID 13.12.2025 • 10:57 Uhr Der Österreicher liegt vor zwei Norwegern und Weltcup-Dominator Odermatt. Bester Deutscher nach dem ersten Lauf ist Fabian Gratz.

Der Österreicher Stefan Brennsteiner geht als Führender in das Finale beim Weltcup-Riesenslalom im französischen Val d’Isère (13.00 Uhr).

Hinter dem Team-Olympiasieger von 2022, der vor seinem zweiten Saisonsieg steht, platzierten sich im ersten Lauf die Norweger Henrik Kristoffersen (+0,28 Sekunden) und Timon Haugan (+0,33) sowie der Schweizer Marco Odermatt (+0,46).

Bester Deutscher ist Fabian Gratz, der am Face de Bellevarde mit 1,53 Sekunden Rückstand auf Brennsteiner auf Rang 15 im Zwischenklassement fuhr. Für den zweiten Durchgang qualifizierten sich außerdem Alexander Schmid (26./+1,91) und Jonas Stockinger (28./+2,07).