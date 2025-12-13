Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Ski Alpin>

Riesenslalom in Val d' Isère: Brennsteiner führt

Brennsteiner führt im Riesenslalom

Der Österreicher liegt vor zwei Norwegern und Weltcup-Dominator Odermatt. Bester Deutscher nach dem ersten Lauf ist Fabian Gratz.
Stefan Brennsteiner aus Österreich
Stefan Brennsteiner aus Österreich
© AFP/SID/Olivier CHASSIGNOLE
SID
Der Österreicher liegt vor zwei Norwegern und Weltcup-Dominator Odermatt. Bester Deutscher nach dem ersten Lauf ist Fabian Gratz.

Der Österreicher Stefan Brennsteiner geht als Führender in das Finale beim Weltcup-Riesenslalom im französischen Val d’Isère (13.00 Uhr).

Hinter dem Team-Olympiasieger von 2022, der vor seinem zweiten Saisonsieg steht, platzierten sich im ersten Lauf die Norweger Henrik Kristoffersen (+0,28 Sekunden) und Timon Haugan (+0,33) sowie der Schweizer Marco Odermatt (+0,46).

Bester Deutscher ist Fabian Gratz, der am Face de Bellevarde mit 1,53 Sekunden Rückstand auf Brennsteiner auf Rang 15 im Zwischenklassement fuhr. Für den zweiten Durchgang qualifizierten sich außerdem Alexander Schmid (26./+1,91) und Jonas Stockinger (28./+2,07).

Anton Grammel (+2,46) verpasste das Finale: „Das war zu brav“, sagte er in der ARD. Zu langsam im ersten Lauf war auch Hannes Amman (+3,82).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite