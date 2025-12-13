Riesenslalom in Val d'Isère: Drei Schweizer auf dem Podest

SID 13.12.2025 • 14:16 Uhr Erfolg auch für das deutsche Team: Nach Linus Straßer qualifizieren sich auch Fabian Gratz und Alexander Schmid für die Olympischen Spiele.

Die Skirennläufer aus der Schweiz haben den Riesenslalom im französischen Val d’Isère dominiert. Slalom-Weltmeister Loic Meillard feierte seinen achten Weltcup-Sieg vor seinen Teamkollegen Luca Aerni (+0,18 Sekunden) und Marco Odermatt (+0,33). Weltcup-Dominator Odermatt verpasste am Face de Bellevarde seinen fünften Sieg in Serie, den fünften in diesem Winter und den 50. insgesamt.

Nach Linus Straßer, der am Sonntag im Slalom an den Start geht, qualifizierten sich zwei weitere Deutsche mit respektablen Platzierungen für die Olympischen Spiele (6. bis 22. Februar). Fabian Gratz als Zwölfter (+1,14) und Alexander Schmid als 13. (+1,16) fuhren ein zweites Mal in dieser Saison unter die besten 15 im Weltcup und erfüllten damit die deutsche Norm. Für Gratz war es das beste Ergebnis seiner Karriere.