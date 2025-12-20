Ski-Star widmet Podiumsplatz seinem verstorbenen Kollegen: "Das ist für ihn"

Dominik Hager 20.12.2025 • 09:11 Uhr Giovanni Franzoni sorgt nach dem Super G von Gröden für Gänsehautmomente. Der Italiener widmet seinen dritten Platz seinem verstorbenen Kollegen Matteo Franzoso. Da bleibt keine Träne trocken.

Es gibt Ereignisse, die stellen jeden sportlichen Erfolg oder Misserfolg in den Schatten. Das tragische Unglück des italienischen Alpin-Profis Matteo Franzoso beschäftigt den Skizirkus weiterhin. Nun widmete Giovanni Franzoni seinen dritten Platz beim Super G in Gröden seinem im September bei einem Trainingssturz in Chile verstorbenen Kollegen.

„Das hier ist für ihn“, sagte ein emotional aufgewühlter Franzoni im Interview mit Eurosport. „Er war mein Zimmernachbar, seit wir klein waren. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich über dieses Ergebnis. Ich denke, er wäre stolz auf mich“, ist er sich sicher.

Franzoni sorgt für Gänsehaut: „Werde mein ganzes Leben für ihn Ski fahren“

Mit Tränen in den Augen verdeutlichte er, wie sehr er seinen verunglückten Landsmann im Herzen trägt und vermisst. „Wenn er hier wäre, würde ich ihm sagen, dass er ein fantastischer Mensch ist, immer ein Lächeln auf den Lippen hat, dass ich stolz bin, sein Freund zu sein“, so die emotionalen Worte von Franzoni.

„Er ist wie mein älterer Bruder. Ich werde mein ganzes Leben lang für ihn Ski fahren. Wir werden das zusammen machen“, erklärte er.

Nicht minder emotional präsentiert sich der Instagram-Post, den Franzoni nach dem Rennen veröffentlichte.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ich finde wirklich keine Worte, was für ein unglaublicher Tag. Ich möchte nur sagen, dass ihr, wenn ihr einen Traum habt, daran glauben und dafür arbeiten solltet, denn trotz aller Leiden lohnt sich das Ergebnis", schrieb der 24-Jährige.

„Heute kann ich dem kleinen Jungen, der in seinem Zimmer die Skirennen verfolgt hat, sagen, dass ich auf dem Podium gestanden habe“, fügte er hinzu, ehe er sich an seinen verstorbenen Kollegen wandte.

„Ich habe mir versprochen, dass das erste Podium auch dir gehören würde, und so war es auch, denn deine Abwesenheit hat mir jeden Tag Kraft gegeben und die Entschlossenheit, unseren großen Traum zu verwirklichen. Ich danke dir, Matte“, so seine bewegenden Worte.

Franzoni postet emotionales Video

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Franzoni postete zudem ein Video, welches in emotionalen Sequenzen beschreibt, wie emotional er seinen Podiumsplatz mit dem italienischen Team feierte. Dabei läuft im Hintergrund der Song „Young and Beautiful“ von Lana Del Rey. „Es ist ein weiterer wichtiger Tag, denn dies ist das Lied, das ich in den Tagen nach deinem Tod gehört habe, als ich versucht habe, einen Sinn in all dem zu finden“, schilderte er.

Während Fanzoni für den emotionalen Höhepunkt sorgte, feierte Jan Zabystran völlig überraschend seinen ersten Weltcup-Sieg und schrieb tschechische Skigeschichte. Der 27-Jährige verdrängte mit der Nummer 29 Marco Odermatt und Franzoni auf die Ränge zwei und drei.