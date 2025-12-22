"Nicht Weltcup-würdig": Deutscher Slalom-Star übt Kritik

SID 22.12.2025 • 11:38 Uhr Linus Straßer liegt nach dem ersten Lauf weit zurück - und übt Kritik an den Verhältnissen auf der Gran Risa.

Skirennläufer Linus Straßer benötigt beim Weltcup-Slalom in Alta Badia eine gewaltige Aufholjagd, um noch eine Top-Platzierung zu erreichen. Nach dem ersten Lauf auf der Gran Risa liegt der Münchner mit 1,36 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich nur auf Rang 19. Zum drittplatzierten Schweizer Weltmeister Loic Meillard fehlen ihm 1,10 Sekunden.

Straßer bezeichnete seine Fahrt im BR als „gut“, „solide“ und „skifahrerisch absolut brauchbar“, übte aber Kritik an den äußeren Umständen. Die Verhältnisse auf der weichen Piste nannte er „nicht Weltcup-würdig“, die Bedingungen „könnten vielleicht anspruchsvoller sein, ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Eis, dann hält so eine Piste auch nochmal besser“.