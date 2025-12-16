Slalom in Courchevel: Aicher erneut auf dem Podest

SID 16.12.2025 • 21:43 Uhr Die junge Deutsche überzeugt beim Nachtrennen, Teamkollegin Lena Dürr erlebt eine bittere Enttäuschung.

Skirennläuferin Emma Aicher ist bei der nächsten Slalom-Show von Skikönigin Mikaela Shiffrin erneut aufs „Stockerl“ gerast. Drei Tage nach ihrem Abfahrtssieg in St. Moritz musste sich die 22-Jährige beim Nachtrennen im französischen Courchevel nur Dominatorin Shiffrin und Weltmeisterin Camille Rast geschlagen geben. Lena Dürr, Dritte nach dem ersten Lauf, schied im Finale aus.

Aicher fehlten bei ihrer zweiten Podestfahrt im Slalom nach Platz drei in Levi Mitte November 1,71 Sekunden auf Shiffrin, die auch den vierten Torlauf im Olympiawinter gewann. Es war der 105. Weltcup-Sieg der US-Amerikanerin. Die Schweizerin Rast lag 0,16 Sekunden vor Aicher.

„Das hat sie clever gemacht“, lobte ARD-Experte Felix Neureuther die Newcomerin und schwärmte: „Ich muss vor dieser Frau immer wieder den Hut ziehen! Was sie macht, ist Wahnsinn!“

Auf der Piste „Stade E. Allais“ hatten zahlreiche Top-Athletinnen unerwartete Probleme. Die junge Albanerin Lara Colturi, die in jedem der vorherigen drei Slaloms in diesem Winter auf dem Podium gestanden hatte, schied ebenso im ersten Lauf aus wie die Olympia-Zweite Katharina Liensberger aus Österreich.