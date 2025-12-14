"Mein Endgegner": Deutscher Ski-Star patzt schwer

SID 14.12.2025 • 11:14 Uhr Nach einem schweren Patzer verfehlt der Münchner den zweiten Lauf um 0,53 Sekunden. In Führung liegt Weltmeister Meillard.

Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom im französischen Val d’Isère das Finale der besten 30 verpasst. Nach einem schweren Fehler kurz vor der Ziel, nach dem er sich nur mit Mühe im Kurs halten konnte, kam der 33 Jahre alte Münchner lediglich auf Rang 37.

Mit 3,11 Rückstand auf den in Führung liegenden Weltmeister Loic Meillard aus der Schweiz fehlten Straßer auf der gewohnt tückischen Face de Bellevarde 0,53 Sekunden zur Teilnahme am zweiten Durchgang.

„Der Durchgang geht wieder an die Face“

„Die Face ist einfach wirklich mein Endgegner“, sagte Straßer, der am Olympiaberg von 1992 nie mehr als Rang 13 erreicht hat, in der ARD. „Ich hatte vor dem Rennen sehr wenige Erwartungen, aber hohe Motivation. Und mit meinem neuen Material war es ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, dass die Face diesmal geschlagen wird. Aber der erste Durchgang geht wieder an die Face“, ergänzte er - stellte aber auch schon fest: Er glaube, dass es sich für den zweiten Lauf „bittererweise sicher nicht ausgehen wird“.