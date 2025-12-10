Vonn vor Saisonstart "in der besten Form meines Lebens"

SID 10.12.2025 • 19:59 Uhr "Ich fühle mich super", sagt die 41-Jährige vor ihrem ersten Rennen des Olympiawinters.

Skirennläuferin Lindsey Vonn geht fit wie selten zuvor in den letzten Winter ihrer Profi-Karriere. "Ich fühle mich super. Physisch bin ich möglicherweise in der besten Form meines Lebens, was lustig ist", sagte die 41-Jährige am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Die Amerikanerin steigt am Freitag bei der ersten Abfahrt des Olympiawinters in St. Moritz in den Weltcup ein.

Für die neue Saison hat die Speed-Spezialistin ihre Vorbereitung intensiviert. "Mein Ziel war es, viel stärker zu werden. Letzte Saison hatte ich nicht genug Zeit, um meine Muskelmasse zurückzugewinnen", erklärte Vonn. Sie habe im Sommer rund 5,5 Kilogramm zugelegt.

Unterstützt wird die Ausnahmeathletin von Ex-Weltmeister Aksel Lund Svindal. "Alles ist perfekt ausgerichtet - Körper, Ausrüstung, Trainer", betonte Vonn. Beim Abfahrtstraining in St. Moritz setzte sie bereits ein Ausrufezeichen: Mit fast sechs Zehnteln Vorsprung fuhr sie Bestzeit. In dem Schweizer Nobelort hat Vonn in ihrer Karriere bereits fünfmal triumphiert.