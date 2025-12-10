Weidle-Winkelmann: "Endlich ist es soweit!"

SID 10.12.2025 • 13:42 Uhr Die Abfahrerin brennt auf ihren Start in die Olympiasaison.

Ihre Kolleginnen kämpfen schon seit eineinhalb Monaten um Siege, Podestränge und Olympiastartplätze - jetzt darf auch Kira Weidle-Winkelmann ran. "Endlich ist es soweit!", sagte die Abfahrerin vor dem Auftakt in die Speedsaison mit den beiden Rennen in der Königsdisziplin am Freitag und Samstag sowie dem Super-G am Sonntag im Schweizer St. Moritz.

Weidle-Winkelmann spricht von einem "recht späten Saisonstart", umso größer sei die Vorfreude, "dass es jetzt endlich losgeht". Die Vorbereitung sei "gut" verlaufen - "bis auf meine gebrochene Nase, die mich für zwei Wochen außer Gefecht gesetzt hatte", berichtete die 29-Jährige.

Einen Schwerpunkt hat sie auf "technische Elemente" gelegt "und dazu auch immer wieder mal die mentale Komponente mitreingenommen", sagte die Vizeweltmeisterin von 2021. An St. Moritz hat sie gemischte Erinnerungen: 2017 fuhr sie dort ihre erste WM, bei elf Starts im Weltcup kam sie dort zweimal in die Top 10 und als Abfahrtsdritte 2022 einmal aufs "Stockerl".