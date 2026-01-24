Newsticker
Abfahrt auf der Streif: Neureuther witzelt über Ibrahimovic

Das Hahnenkamm-Rennen zieht die Prominenz nach Kitzbühel an die Streif. Felix Neureuther witzelt über die Präsenz von Ex-Fußballer Zlatan Ibrahimovic.
Der Super G am Freitag auf der legendären Streif wird zu einem wahren Krimi. Am Ende entscheiden drei Hundertstelsekunden über den Sieg - den holt sich der Dominator aus der Schweiz.
Johannes Vehren
Star-Auflauf beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel! Das populärste Wochenende im Ski-Alpin-Weltcup auf der Streif wollen sich viele Prominente nicht entgehen lassen.

So waren beispielsweise Formel-1-Boss Bernie Ecclestone, Ex-Fußballer Zlatan Ibrahimovic, DJ Ötzi, Schauspieler Arnold Schwarzenegger oder Moderatorin Laura Wontorra vor Ort.

Neureuther witzelt über Zlatan Ibrahimovic

Über den Besuch von Ibrahimovic witzelte Ski-Legende Felix Neureuther am ARD-Mikrofon. Kommentator Bernd Schmelzer sagte zunächst: „In Kitzbühel ist alles da, was nicht bei drei auf dem Baum ist.“

Er verriet, dass Ibrahimovic im Hotel des österreichischen Teams untergebracht ist, und meinte scherzhaft: „Nimmt auch erst mal den Druck am Buffet morgens. Wenn Zlatan das freiräumt, ist wieder mehr Platz für Kriechmayr und Co.“

Daraufhin ergänzte Neureuther: „Vielleicht trauen sich die Jungs gar nichts zu frühstücken und ihm da was wegzuessen.“

