Aicher mit bestem Riesenslalom-Ergebnis - Hector siegt

SID 24.01.2026 • 14:41 Uhr Emma Aicher holt im Riesenslalom in Spindlermühle das beste Ergebnis ihrer Karriere.

Skirennläuferin Emma Aicher hat sechs Tage nach ihrem Super-G-Sieg in Tarvisio auch im letzten Weltcup-Riesenslalom vor den Olympischen Spielen überzeugt. Die 22-Jährige verbuchte im tschechischen Spindlermühle als Zehnte ihr bestes Karriere-Ergebnis in dieser Disziplin.

Rang eins ging an Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden vor den US-Läuferinnen Paula Moltzan (+0,18 Sekunden) und Slalom-Seriensiegerin Mikaela Shiffrin (+0,23).

Dürr fällt im zweiten Lauf zurück

Die formstarke Slalom-Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz, zur Halbzeit noch Zweite, landete auf dem vierten Platz (+0,33). Die vierfache Saisonsiegerin Julia Scheib aus Österreich schied im zweiten Durchgang aus.

Aicher (+3,64) war mit der hohen Startnummer 31 ins Rennen gegangen, schon zur Halbzeit lag sie auf dem zehnten Platz. Lena Dürr fiel im zweiten Durchgang noch vom 20. auf den 22. Platz (+4,73) zurück.

Dorigo zweitbeste Deutsche

Zweitbeste Deutsche wurde somit Fabiana Dorigo. Die 27-Jährige schaffte es zunächst als 30. noch knapp in den zweiten Durchgang, dort verbesserte sie sich mit der achtbesten Laufzeit noch auf den 17. Rang (+4,27).