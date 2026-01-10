Bei Sieg von Vonn: Aicher gute Sechste

SID 10.01.2026 • 13:03 Uhr Lindsey Vonn bestätigt ihre Favoritenstellung für Olympia. Emma Aicher fehlten zwei Zehntel aufs Treppchen.

Emma Aicher hat das Podest als Sechste nur knapp verpasst, Lindsey Vonn dagegen ihre Favoritenstellung für die Olympischen Spiele eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Bei der Abfahrt im österreichischen Zauchensee raste die 41 Jahre alte Amerikanerin zu ihrem zweiten Sieg in dieser Saison und zu ihrem 84. insgesamt im Weltcup. Im sechsten Speed-Rennen des Winters stand sie zum fünften Mal auf dem Podest. „Ich bin sehr direkt und sehr sauber gefahren, ich bin sehr happy“, sagte sie.

Lindsey Vonn siegt überlegen

Aicher (+0,68 Sekunden) lag auf der verkürzten „Kälberloch“-Strecke, die vom Neuschnee der vergangenen Tage hatte geräumt werden müssen, 0,20 Sekunden hinter der drittplatzierten Jacqueline Wiles (USA/+0,48), deren Karriere zeitweise von der Stiftung von Vonn unterstützt worden war. Kira Weidle-Winkelmann (+0,77), die im Dezember bei der Abfahrt in Val d’Isere als Zweite auf das Podest gefahren war, belegte Rang zwölf.

Vonn, die Mitte Dezember bereits eine Abfahrt in St. Moritz gewonnen hatte, siegte überlegen vor Kajsa Vickhoff Lie (Norwegen/+0,37). Aufgrund ihrer frühen Startnummer sechs habe sie nicht gedacht, „dass ich eine Chance habe“, sagte sie. Aber: „Sie hat es gut getroffen, sie ist verdient vorne“, sagte die gleich darauf gestartete Weidle-Winkelmann, die im einzigen Trainingslauf am Donnerstag noch Schnellste gewesen war. Im Rennen kam sie bisweilen von der Ideallinie ab und wurde so durch den Neuschnee, der in den Tagen zuvor gefallen war, passagenweise eingebremst.

„Wenn man nicht auf der Ideallinie ist, merkt man schon, dass es weicher ist“, sagte auch Aicher, die ebenfalls nicht in allen Abschnitten optimal traf. Sie betonte allerdings in ihrer gewohnt lakonischen Art: „Ist schon okay, passt schon, hätte schlimmer sein können. Es waren ein paar Kurven dabei, die gut waren und ein paar, die ich verbessern kann.“