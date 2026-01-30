Crans-Montana: Vonn stürzt schwer

SID 30.01.2026 • 10:58 Uhr Die Speed Queen schlägt bei der Olympia-Generalprobe in der Abfahrt im Fangnetz ein und hält sich ihr Knie. Das Rennen wurde danach abgebrochen.

Speed Queen Lindsey Vonn ist bei der letzten Abfahrt vor den Olympischen Spielen schwer gestürzt. Die Skirennläuferin aus den USA verlor neun Tage vor dem Goldkampf in Italien beim Weltcup-Rennen in Crans-Montana nach dem ersten Sprung das Gleichgewicht, geriet in Rückenlage und schlug schließlich im Fangnetz ein. Ob sie sich verletzte, blieb zunächst unklar. Das Rennen wurde danach wegen schlechter Sicht bei zunehmendem Schneefall abgebrochen.

Vonn blieb anfangs schwer atmend im Schnee liegen, richtete sich aber bald auf. Nach einigen Minuten Behandlungszeit konnte sie selbstständig zu Tal fahren. Unterwegs blieb sie allerdings mehrmals stehen und hielt sich ihr linkes Knie. Die Teilprothese, die ihr das erfolgreiche Comeback ermöglichte, hat sie rechts. Im Ziel winkte Vonn ins Publikum und verschwand im Untersuchungszelt.

Vor Vonn, die mit der Startnummer fünf auf die anspruchsvolle Piste „Mont Lachaux“ gegangen war, stürzten bereits zwei weitere Athletinnen. Die Österreicherin Nina Ortlieb kam mit einem „blauen Fleck am Kinn“ davon, wie sie erzählte. Marte Monsen (Norwegen) musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden.