Dramatische Momente nach Geburt: Ärzte retten früheren Ski-Star

Resi Stiegler und ihr Mann David Ketterer, ein ehemaliger deutscher Slalom-Spezialist, sind erneut Eltern geworden. Das Paar hat sein drittes Kind bekommen. Die US-Amerikanerin teilte die frohe Nachricht auf Instagram: „Willkommen in dieser großen, schönen Welt, kleines Mädchen Riva“, schrieb sie.
Ex-Ski-Star hatte dramatische Geburt
Allerdings berichtete Stiegler auch von dramatischen Momenten nach der Geburt. „Ich hatte eine massive Blutung, und alle lebensrettenden Maßnahmen wurden auf die Probe gestellt“, schilderte die 40-Jährige. „Die Ärzte und das medizinische Personal haben unter diesen Umständen hervorragende Arbeit geleistet, das Timing war entscheidend.“
„Ich kann dem medizinischen Personal von St. John’s gar nicht genug danken. Diese Menschen arbeiten unermüdlich und mit einer Stärke und einem Herzen, die sich in solchen Momenten wirklich zeigen. Nach dieser unglaublichen Erfahrung bin ich ihnen unendlich dankbar“, so Stiegler, die acht Stunden nach der Geburt ihrer Tochter lebensbedrohliche Augenblicke aufgrund einer massiven Nachblutung erlitt.
Ski Alpin: Stiegler beendete 2021 ihre Karriere
Mittlerweile blickt Stiegler wieder nach vorne. „Es gibt kein größeres Gefühl auf der Welt, als wenn mein Baby – nur Momente, nachdem man begreift, dass man Leben erschaffen hat – an meinem Körper hochkrabbelt“, gab sich die ehemalige Skirennläuferin emotional. „In diesen Augenblicken weiß ich, dass es keine größere Aufgabe und keinen größeren Sinn gibt, als diese Seelen zu beschützen und zu begleiten.“
Stiegler hatte ihre aktive Karriere im März 2021 beendet. Nach 178 Weltcuprennen, insgesamt 25 Top-Ten-Resultaten und einem Podestplatz stellte sie ihre Ski in die Ecke und heiratete wenige Monate später den Deutschen Ketterer. Dieser startete 45 Mal im Weltcup und erklärte 2023 seinen Rücktritt.