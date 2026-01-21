Forster will beim Heim-Weltcup die „Nummer eins“ sein

SID 21.01.2026 • 12:19 Uhr Im Schwarzwald steht der einzige Heim-Weltcup für die Para Alpinen an. Mit am Start ist eine deutsche Siegkandidatin.

Anna-Lena Forster will sich beim Weltcup am Feldberg Rückenwind für die Paralympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo holen. Die Rennen im heimischen Schwarzwald seien „eine coole Geschichte“, sagte die Monoskifahrerin: „Es ist ein tolles Event, Freunde und Familie können vorbeikommen, das ist auch genial. Ich will im besten Fall mit der Nummer eins unten stehen – aber das wird ein harter Kampf.“

Vor allem die Spanierin Audrey Pascual Seco machte der viermaligen Paralympics-Siegerin zuletzt das Leben schwer, doch in ihrer Spezial-Disziplin Slalom will Forster am Donnerstag und Freitag zurückschlagen. Er glaube, dass seine Vorzeigeathletin „ganz nach vorne“ fahre, sagte Bundestrainer Justus Wolf. Außerdem treten Anna-Maria Rieder, Andrea Rothfuss, Christoph Glötzner, Leon Gensert, Alexander Rauen und Youngster Maya Fügenschuh für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) an.