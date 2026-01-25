Kitzbühel: Straßer hat Top-Platzierung im Blick

SID 25.01.2026 • 11:32 Uhr Der Slalomspezialist liegt nach dem ersten Durchgang nur eine Sekunde hinter dem Spitzenreiter zurück.

Skirennläufer Linus Straßer (33) hat nach dem ersten Durchgang beim Weltcupslalom in Kitzbühel noch eine kleine Chance auf seine erste Podestplatzierung im Olympiawinter. Der WM-Dritte liegt 1,06 Sekunden hinter Spitzenreiter Loic Meillard. Zum Podium fehlen Straßer 0,59 Sekunden. Der Schweizer Meillard war mit der Startnummer eins ins Rennen gegangen.

Straßer, Kitzbühel-Sieger von 2024, war zufrieden, auch wenn nicht alles optimal lief. „Das ist Kitzbühel, es ist extrem schwierig, in den Rhythmus zu kommen“, sagte der Münchner und fügte mit Blick auf den zweiten Durchgang (13.30 Uhr) hinzu: „Es ist noch Luft, aber letztlich ist es eine gute Ausgangsposition. Unten hatte ich ein paar richtig gute Passagen, aber im zweiten kann ich noch ein bisschen was drauflegen.“