Nachtslalom: Fährt Straßer aufs Podest?

SID 07.01.2026 • 19:06 Uhr Linus Straßer winkt beim Klassiker in Madonna di Campiglio unter Flutlicht ein Podiumsplatz.

Skirennläufer Linus Straßer winkt beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio der erste Podiumsplatz des Olympiawinters.

Der Münchner liegt beim Weltcup-Klassiker nach einer starken Vorstellung im ersten Durchgang als Siebter nur 0,41 Sekunden hinter der Spitze, der Befreiungsschlag in einer bislang schwierigen Saison ist möglich.

In Italien führt der Finne Eduard Hallberg knapp vor Tanguy Nef aus der Schweiz (+0,16) und dem französischen Olympiasieger Clement Noel (+0,23). Sebastian Holzmann (Oberstdorf) und Anton Tremmel (Rottach-Egern) schieden aus.

Nachtslalom in Madonna di Campiglio: Straßer in Schlagdistanz

Dem WM-Dritten Straßer (33) fehlen zum anvisierten Podium nur 18 Hundertstel. Die besten 18 Läufer lagen innerhalb einer Sekunde, der zweite Durchgang (21.00 Uhr/BR) verspricht viel Spannung.

In Madonna wird der fünftletzte Slalom vor den Winterspielen ausgetragen, danach folgen die Rennen in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming.