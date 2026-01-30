Para: Forster mit zwei weiteren Siegen

SID 30.01.2026 • 13:56 Uhr Anna-Lena Forster präsentiert sich fünf Wochen vor dem Start der Paralympics weiter in guter Form. Die deutsche Hoffnungsträgerin liefert Podestplätze in Serie - und ist weiter kaum zu schlagen.

Anna-Lena Forster präsentiert sich fünf Wochen vor dem Start der Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo weiter in guter Form. Die Monoskifahrerin holte beim Weltcup im französischen Meribel zwei Siege in drei Rennen. Nach dem sie sich in ihrer Lieblingsdisziplin Slalom sowie im ersten Riesenslalom jeweils mit mehreren Sekunden Vorsprung durchgesetzt hatte, schied sie im zweiten Riesenslalom zum ersten Mal in diesem Winter aus.

Damit riss nach fünf Erfolgen nacheinander die Siegesserie der viermaligen Paralympics-Siegerin. Insgesamt fuhr sie in diesem Winter bereits achtmal auf Rang eins, verpasste nur zweimal das Podest. Für das deutsche Team kam in Meribel außerdem Anna-Maria Rieder im Slalom der stehenden Klasse als Dritte aufs Treppchen, Andrea Rothfuss belegte in derselben Startklasse im abschließenden Riesenslalom Rang drei.