Ski Alpin>

Para: Forster siegt beim Weltcup in Saalbach

Die deutsche Hoffnungsträgerin fährt beim Weltcup in jedem Rennen aufs Podest.
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Heike Feiner
SID
Die deutsche Hoffnungsträgerin fährt beim Weltcup in jedem Rennen aufs Podest.

Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster hat zum Start ins Jahr erneut ihre Medaillenambitionen für die Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo untermauert. Die Monoskifahrerin siegte zum Abschluss des Weltcups in Saalbach im Super-G und feierte damit ihren vierten Saisonsieg. Zuvor war die 30-Jährige in Österreich bei den beiden Abfahrten sowie im ersten Super-G hinter der Spanierin Audrey Pascual Seco jeweils auf Rang zwei gelandet.

Forster ist die große deutsche Hoffnungsträgerin für die Paralympischen Spiele in Italien (6. bis 15. März). Zunächst steht aber noch der Heim-Weltcup am Feldberg (22. und 23. Januar) mit zwei Rennen in ihrer Paradedisziplin Slalom an.

