Para: Forster siegt beim Weltcup in Saalbach

Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster hat zum Start ins Jahr erneut ihre Medaillenambitionen für die Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo untermauert. Die Monoskifahrerin siegte zum Abschluss des Weltcups in Saalbach im Super-G und feierte damit ihren vierten Saisonsieg. Zuvor war die 30-Jährige in Österreich bei den beiden Abfahrten sowie im ersten Super-G hinter der Spanierin Audrey Pascual Seco jeweils auf Rang zwei gelandet.