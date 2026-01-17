Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster hat zum Start ins Jahr erneut ihre Medaillenambitionen für die Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo untermauert. Die Monoskifahrerin siegte zum Abschluss des Weltcups in Saalbach im Super-G und feierte damit ihren vierten Saisonsieg. Zuvor war die 30-Jährige in Österreich bei den beiden Abfahrten sowie im ersten Super-G hinter der Spanierin Audrey Pascual Seco jeweils auf Rang zwei gelandet.
Para: Forster siegt beim Weltcup in Saalbach
Die deutsche Hoffnungsträgerin fährt beim Weltcup in jedem Rennen aufs Podest.
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster
Forster ist die große deutsche Hoffnungsträgerin für die Paralympischen Spiele in Italien (6. bis 15. März). Zunächst steht aber noch der Heim-Weltcup am Feldberg (22. und 23. Januar) mit zwei Rennen in ihrer Paradedisziplin Slalom an.