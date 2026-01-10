Riesenslalom in Adelboden: Odermatt mit klarer Führung

SID 10.01.2026 • 11:36 Uhr Nach einer Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana gelingt dem Schweizer Marco Odermatt ein starker Lauf.

Lokalmatador Marco Odermatt hat beim spektakulären Weltcup-Riesenslalom in Adelboden/Schweiz eine klare Führung herausgefahren.

Nach dem ersten Lauf auf dem legendären Chuenisbärgli liegt der Weltcup-Dominator dank einer eindrucksvollen Vorstellung 0,49 Sekunden vor dem für Brasilien startenden Norweger Lucas Pinheiro Brathen. Bei anhaltendem Schneefall erreichte Timon Haugan aus Norwegen Rang drei (+0,53 Sekunden).

Als bester der vier gestarteten Deutschen geht Anton Grammel (+1,86) ins Finale (13.30 Uhr/ARD und Eurosport). Ebenfalls qualifiziert sind Alexander Schmidt (+1,91) und Fabian Gratz (+2,04). Jonas Stockinger (+3,36) verpasste den zweiten Lauf der besten 30.