Riesenslalom in Spindlermühle: Hector in Führung

SID 24.01.2026 • 11:07 Uhr Sara Hector liegt beim Riesenslalom in Spindlermühle nur knapp vor Camille Rast aus der Schweiz. Starker Lauf von Emma Aicher.

Olympiasiegerin Sara Hector geht beim letzten Weltcup-Riesenslalom vor den Olympischen Spielen im tschechischen Spindlermühle als Führende in den zweiten Durchgang.

Der Vorsprung der Schwedin auf die formstarke Slalom-Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz beträgt allerdings nur 0,02 Sekunden.

Aicher auf Rang zehn

Beste Deutsche ist Emma Aicher, die mit der hohen Startnummer 31 und 2,02 Sekunden Rückstand auf einen sehr guten zehnten Rang im Zwischenklassement fuhr. Lena Dürr folgt auf Rang 18 (+2,72 Sekunden).