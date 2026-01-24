Riesenslalom in Spindlermühle: Hector in Führung

Olympiasiegerin Sara Hector geht beim letzten Weltcup-Riesenslalom vor den Olympischen Spielen im tschechischen Spindlermühle als Führende in den zweiten Durchgang.
Riesenslalom: Hector knapp vor Rast
Sara Hector liegt beim Riesenslalom in Spindlermühle nur knapp vor Camille Rast aus der Schweiz. Starker Lauf von Emma Aicher.
Sara Hector im ersten Lauf in Spindlermühle
© IMAGO/SID/Harald Steiner
Der Vorsprung der Schwedin auf die formstarke Slalom-Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz beträgt allerdings nur 0,02 Sekunden.
Aicher auf Rang zehn
Beste Deutsche ist Emma Aicher, die mit der hohen Startnummer 31 und 2,02 Sekunden Rückstand auf einen sehr guten zehnten Rang im Zwischenklassement fuhr. Lena Dürr folgt auf Rang 18 (+2,72 Sekunden).
Dritte ist vorerst die vierfache Saisonsiegerin Julia Scheib aus Österreich. Ihr Rückstand auf Hector, die seit einem Jahr ohne Weltcupsieg ist, beträgt 0,26 Sekunden. Auf Rang vier folgt Slalom-Seriensiegerin Mikaela Shiffrin (USA/+0,43 Sekunden).