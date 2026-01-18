Ski Alpin: Brignone vor Comeback im Weltcup

SID 18.01.2026 • 13:45 Uhr Die Gesamtweltcupsiegerin hat knapp drei Wochen vor Olympia für den Riesenslalom am Dienstag am Kronplatz gemeldet.

Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone will knapp drei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele ihr Comeback geben.

Die 35 Jahre alte Italienerin, die sich am 3. April eine doppelte Fraktur des Schien- und Wadenbeins im linken Unterschenkel zugezogen hatte, hat für den Weltcup-Riesenslalom am Dienstag am Kronplatz in Südtirol gemeldet.

Nach dem Einfahren vor dem Rennen werde Brignone „entscheiden, ob sie starten wird oder nicht“, teilte der italienische Verband FISI mit. Bereits Anfang Januar hatte die Super-G- und Riesenslalom-Spezialistin das Training wieder aufgenommen.