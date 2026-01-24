Ski Alpin heute live: Die legendäre Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 24.01.2026 • 08:30 Uhr Die alpinen Skirennläufer sind auf der legendären Streif in Kitzbühel zu Gast. Kann Marco Odermatt erneut jubeln?

„Puh, das ist gerade noch mal gut gegangen“, sagte Odermatt, der nur 0,03 Sekunden schneller war als sein Teamkollege Franjo von Allmen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Odermatt den Super-G für sich entschieden. Bei der Abfahrt konnte er hingegen noch nie triumphieren.

Ski Alpin heute im TV: So verfolgen Sie die Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Joyn

sportschau.de, Joyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Hoffnung auf einen deutschen Coup ist hingegen gering. Bester des DSV-Quartetts im Super-G war der noch unerfahrene Luis Vogt auf Rang 44. Er lag 1,80 Sekunden hinter Odermatt.

Vogt war der einzige Deutsche, der das Ziel erreichte. Die übrigen drei, Simon Jocher, Romed Baumann und Anton Grammel, schieden aus.

Das Hahnenkamm-Rennen ist berüchtigt

Die Streif in Kitzbühel ist die berühmteste und zugleich berüchtigste Abfahrtsstrecke im alpinen Skirennlauf. Sie beginnt auf dem Hahnenkamm in 1.665 Metern Höhe und schlängelt sich über 3.312 Meter und mit einem Höhenunterschied von 860 Metern bis zum Ortsrand.

Das durchschnittliche Gefälle beträgt 27 Prozent, das heißt, auf einer Länge von 100 Metern beträgt der Höhenunterschied 27 Meter.

