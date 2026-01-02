Olympia-Traum wohl begraben: Ski-Star schwer am Knie verletzt

Das österreichische Ski-Team muss rund einen Monat vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) einen Rückschlag verkraften.
Ski-Star schwer am Knie verletzt
Katharina Liensberger stürzt beim Riesenslalom-Training in St. Michael schwer. Ihren Olympia-Traum muss die Österreicherin wohl begraben.
Katharina Liensberger hat sich nach einem Sturz schwer verletzt
Skirennläuferin Katharina Liensberger ist am Freitagvormittag beim Riesenslalom-Training in St. Michael gestürzt und hat sich dabei schwer am Knie verletzt.
OP nötig: Olympia-Traum wohl geplatzt
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 28-Jährige mit dem Hubschrauber umgehend zur genaueren Abklärung in die Klinik Hochrum bei Innsbruck gebracht. Bei einer MRT-Untersuchung wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfes sowie ein Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie diagnostiziert.
Liensberger, die vor dem Jahreswechsel beim Weltcup in Semmering/Österreich das Podest als Vierte knapp verpasst hatte, soll noch am Freitag operiert werden. Der Traum von den Olympischen Spielen 2026 scheint somit begraben.