Olympia-Traum wohl begraben: Ski-Star schwer am Knie verletzt

Ski Alpin>

Katharina Liensberger stürzt beim Riesenslalom-Training in St. Michael schwer. Ihren Olympia-Traum muss die Österreicherin wohl begraben.
Das österreichische Ski-Team muss rund einen Monat vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) einen Rückschlag verkraften.

Skirennläuferin Katharina Liensberger ist am Freitagvormittag beim Riesenslalom-Training in St. Michael gestürzt und hat sich dabei schwer am Knie verletzt.

OP nötig: Olympia-Traum wohl geplatzt

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 28-Jährige mit dem Hubschrauber umgehend zur genaueren Abklärung in die Klinik Hochrum bei Innsbruck gebracht. Bei einer MRT-Untersuchung wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfes sowie ein Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie diagnostiziert.

Liensberger, die vor dem Jahreswechsel beim Weltcup in Semmering/Österreich das Podest als Vierte knapp verpasst hatte, soll noch am Freitag operiert werden. Der Traum von den Olympischen Spielen 2026 scheint somit begraben.

