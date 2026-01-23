Ski Alpin: Streif-Szene macht Neureuther fassungslos

Irre Fahrt beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel! Adrian Smiseth Sejersted hat den ARD-Experten Felix Neureuther mit einer Aktion fast sprachlos gemacht.
Szene macht Neureuther fassungslos
Der Norweger startete am Freitag beim Super-G schnell, verlor die Kontrolle und flog den ersten Sprung der Strecke auf einem Bein. „Um Gottes Willen“, reagierte Neureuther und fügte hinzu: „Das habe ich auch noch nie gesehen. Hilfe.“
Ski Alpin: Kommentatoren von Super-G beeindruckt
Sejersted fing sich, fuhr weiter und ließ sich von der kleinen Schrecksekunde nicht aus der Ruhe bringen. „Übertreib es nicht“, meinte Neureuther.
Kommentator Bernd Schmelzer ergänzte: „Das ist die verrückteste Fahrt hier.“ Der Norweger kam letztlich als Fünfter ins Ziel, und Neureuther attestierte ihm eine starke Leistung.
Neureuther: „Wie willst du das noch spektakulärer machen?“
Nach dem Zieleinlauf wurde die Wiederholung der spektakulären Szene gezeigt, und Neureuther analysierte: „Es drückt ihn hinten rein, er fährt auf einem Ski zum Sprung hin, komplett verdreht, räumt das Tor um, fädelt fast ein, grüßt mit seinem linken Ski die Seidl Alm und rettet sich dann.“
„Das ist irre“, sagte Schmelzer, und Neureuther stellte fest: „Das war eine Meisterleistung. Das ist für mich schon jetzt die Szene des Wochenendes! Wie willst du das noch spektakulärer machen?“