Ski Alpin: Streif-Szene macht Neureuther fassungslos

Johannes Vehren 23.01.2026 • 12:46 Uhr Der Ski-Alpin-Weltcup macht Halt auf der legendären Streif in Kitzbühel. Eine spektakuläre Szene lässt Felix Neureuther fassungslos werden.

Irre Fahrt beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel! Adrian Smiseth Sejersted hat den ARD-Experten Felix Neureuther mit einer Aktion fast sprachlos gemacht.

Der Norweger startete am Freitag beim Super-G schnell, verlor die Kontrolle und flog den ersten Sprung der Strecke auf einem Bein. „Um Gottes Willen“, reagierte Neureuther und fügte hinzu: „Das habe ich auch noch nie gesehen. Hilfe.“

Ski Alpin: Kommentatoren von Super-G beeindruckt

Sejersted fing sich, fuhr weiter und ließ sich von der kleinen Schrecksekunde nicht aus der Ruhe bringen. „Übertreib es nicht“, meinte Neureuther.

Kommentator Bernd Schmelzer ergänzte: „Das ist die verrückteste Fahrt hier.“ Der Norweger kam letztlich als Fünfter ins Ziel, und Neureuther attestierte ihm eine starke Leistung.

Neureuther: „Wie willst du das noch spektakulärer machen?“

Nach dem Zieleinlauf wurde die Wiederholung der spektakulären Szene gezeigt, und Neureuther analysierte: „Es drückt ihn hinten rein, er fährt auf einem Ski zum Sprung hin, komplett verdreht, räumt das Tor um, fädelt fast ein, grüßt mit seinem linken Ski die Seidl Alm und rettet sich dann.“