Ski-Star sorgt für Gänsehaut-Szenen nach Unglück

Benedikt Lohr 03.01.2026 • 18:40 Uhr Camille Rast feiert in Kranjska Gora ihren ersten Weltcup-Sieg im Riesenslalom. Mit Trauerflor am Arm widmet sie ihren Triumph den Opfern der Brandkatastrophe in ihrem Heimatort.

Camille Rast hat ihren ersten Weltcup-Riesenslalom des Jahres den Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana gewidmet. Mit ihrem emotionalen Auftritt machte sie auf das Schicksal ihres Heimatorts aufmerksam.

„Es war sicher nicht einfach. Aber der Sport bringt so viele Emotionen mit sich – ich hoffe, ich konnte heute den Familien ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubern“, sagte Camille Rast nach dem Rennen im ORF.

Rast trägt Trauerflor für die Opfer

Die 26-jährige Schweizerin trug einen schwarzen Trauerflor am linken Arm. Alle Schweizer Athletinnen hatten dieses Symbol der Trauer bei sich. Nach der Zieldurchfahrt formte Rast ein Herz mit den Händen und zeigte auf den Trauerflor.

Rast wuchs unweit von Crans-Montana auf, dem Skiort, der 2027 Austragungsort der Weltmeisterschaft sein wird.

Am Silvesterwochenende ereignete sich dort eine Brandkatastrophe, bei der 40 Menschen ums Leben kamen und mehr als 100 verletzt wurden.

„Wir fahren für sie an diesem Wochenende“

Das Ereignis hat Rast tief berührt. „In dieser Woche gab es in meinem Heimatort einen tragischen Unfall. Ich denke an diese Familien. Wir fahren für sie an diesem Wochenende“, sagte sie.

Für Rast war das Rennen damit nicht nur sportliche Herausforderung, sondern auch persönliche Pflicht.