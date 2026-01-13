Frustausbruch bei deutschem Ski-Alpin-Ass: Diese Aktion sprach Bände

SID 13.01.2026 • 19:18 Uhr Das Formtief vor Olympia hält an: Lena Dürr handelt sich im ersten Lauf des Nachtslaloms in Flachau einen großen Rückstand ein. Besser macht es Emma Aicher.

Skirennläuferin Lena Dürr steckt knapp einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele weiter in einer Formkrise.

Beim Nachtslalom im österreichischen Flachau missriet der WM-Dritten von 2023 der erste Lauf, nach mehreren Fehlern handelte sie sich 2,41 Sekunden Rückstand auf die in Führung liegende Mikaela Shiffrin (USA) ein. Verärgert warf sie nach dem Verlassen des Zielraums ihre Stöcke von sich.

Ski Alpin: Dürr gefrustet - für Aicher läuft es besser