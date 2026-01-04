Slalom in Kranjska Gora: Aicher noch mit Chancen

SID 04.01.2026 • 10:29 Uhr Nach dem ersten Lauf liegt die Emma Aicher trotz eines schweren Patzers auf Rang sechs. Die Schweizerin Camille Rast führt vor Mikaela Shiffrin.

Emma Aicher hat beim ersten Weltcup-Slalom des neuen Jahres noch Chancen auf eine Spitzenplatzierung.

Nach dem ersten Lauf im slowenischen Kranjska Gora liegt die 22-Jährige trotz eines schweren Fehlers auf dem sechsten Rang, zu einem Platz auf dem Podest fehlen ihr 0,43 Sekunden.

„Man muss auf jeden Fall wach sein oben“, sagte Aicher im ZDF: „Es ist schon eisig hart, aber griffig, nicht glatt.“

Ski Alpin: Dürr weit zurück - Shiffrin auf Rang zwei

Aicher war bis zur letzten Zwischenzeit drauf und dran, die Führung von Camille Rast zu übernehmen, dann aber patzte sie und fing sich noch einen Rückstand von 1,20 Sekunden auf die Schweizer Slalom-Weltmeisterin ein. Noch weiter zurück liegt Lena Dürr nach einem verkorksten ersten Lauf (+2,77).