Slalom in Wengen: Straßer mit großem Rückstand

SID 18.01.2026 • 11:09 Uhr Der Münchner hat trotz erheblicher Probleme noch Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung.

Skirennläufer Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom in Wengen trotz großen Rückstands noch Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung. Nach dem ersten Lauf liegt der WM-Dritte schon 1,91 Sekunden hinter der Bestzeit des Norwegers Atle Lie McGrath, er geht damit aber von Rang zwölf aus ins Finale am „Männlichen“.

Der bereits für Olympia qualifizierte Straßer hatte wie zahlreiche Läufer ab Startnummer acht große Probleme mit der tückischen Kurssetzung und den schwierigen Pistenverhältnissen. „Es ist eine Gratwanderung, ich habe noch nicht das Zutrauen, dass ich den Ski freilasse, und dann wird’s teilweise schon ein Gewürge“, sagte der als Neunter gestartete Münchner im ZDF.