Start ins neue Jahr: Nur Dürr noch dabei

SID 03.01.2026 • 11:18 Uhr Beim Weltcup-Riesenslalom schafft es die Münchnerin als einzige Deutsche in den zweiten Lauf. Slalom-Weltmeisterin Camille Rast liegt in Führung.

Die deutschen Skirennläuferinnen haben zum Jahresauftakt noch viel Luft nach oben. Lena Dürr liegt nach dem ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms im slowenischen Kranjska Gora auf Rang 13, ihr Rückstand auf die Bestzeit von Slalom-Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz beträgt bereits 1,89 Sekunden. Jana Fritz (+3,10), Fabiana Dorigo (+3,25) und Emma Aicher (+3,78 Sekunden) verpassten den zweiten Durchgang.