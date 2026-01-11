Super-G der Frauen in Zauchensee abgesagt

SID 11.01.2026 • 08:34 Uhr Das Wetter spielt den alpinen Skirennläuferinnen einen Streich.

Die deutschen Hoffnungsträger Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann müssen am Sonntag wetterbedingt eine unfreiwillige Rennpause einlegen.

Wenige Stunden vor dem Start wurde der Super-G in Zauchensee wegen heftiger Schneefälle in der Nacht sowie starken Windes abgesagt, dies entschied die Jury des Internationalen Skiverbandes (FIS) zusammen mit dem lokalen Organisationskomitee. Unter diesen Bedingungen könnten die Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden, so die FIS.