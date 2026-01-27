"Er kann es selber kaum glauben" - deutscher Coup beim Nachtrennen?

SID 27.01.2026 • 18:44 Uhr Nach dem ersten Lauf des Nacht-Riesenslaloms in Schladming liegen Fabian Gratz und Anton Grammel auf den Plätzen drei und sechs.

Skirennläufer Fabian Gratz hat im letzten Riesenslalom vor den Olympischen Spielen völlig überraschend die große Chance auf seine erste Podestplatzierung.

Beim Nachtrennen auf der Planai in Schladming liegt der 28 Jahre alte Garmischer nach dem ersten Lauf auf dem dritten Rang, nur 0,31 Sekunden beträgt sein Rückstand auf die Bestzeit von Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien).

Ski Alpin: Zweiter Deutscher noch mit Podestchancen

In Schlagdistanz zum Podest liegt nicht minder unerwartet Anton Grammel auf Rang sechs. Sein Rückstand auf Grammel beträgt 0,46 Sekunden. Gratz hat bereits mit einem fünften und einen neunten Rang in dieser Saison überzeugt und damit die Norm für die Winterspiele mehr als deutlich erfüllt, Grammel dagegen hatte das Ticket nach Bormio erhalten, obwohl er das nationale Kriterium nur zu Hälfte erfüllt hat.

Bis zur letzten Zwischenzeit auf der eisigen Piste lag Gratz im ersten Lauf sogar gleichauf mit Braathen, erst in den letzten Toren vor dem Ziel ließ er Zeit liegen.