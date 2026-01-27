Versprechen an seine Frau: Ski-Star legt sich bei Karriereende fest

Curdt Blumenthal 27.01.2026 • 14:20 Uhr Henrik Kristoffersen weiß bereits ganz genau, wann er seine Karriere beenden möchte. Fans des norwegischen Rennläufers können aufatmen.

Henrik Kristoffersen hat kurz vor den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina ein mögliches Datum für das Ende seiner Karriere bekanntgegeben.

„Wenn das Material passt, ich körperlich und mental fit bleibe und um Siege mitfahren kann, ist nach Olympia 2030 Schluss. Diese Entscheidung steht zu 100 Prozent“, sagte der 31-Jährige im Interview mit der Kronen Zeitung.

Das Karriereende nach den Olympischen Spielen in den französischen Alpen habe der Norweger seiner Frau versprochen.

Schladming: Kristoffersen will den alleinigen Rekord

Aktuell konzentriert sich Kristoffersen allerdings voll auf den Weltcup-Slalom in Schladming am Mittwoch (ab 17.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Gemeinsam mit dem Österreicher Benjamin Raich ist der Norweger mit vier Weltcuperfolgen der Rekord-Sieger auf der Planai. „Ich will diesen fünften Sieg!“, erklärte er.