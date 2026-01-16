Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Ski Alpin>

Weltcup-Rennen in Crans-Montana finden statt

Rennen in Crans-Montana finden statt

Nach dem verheerenden Brand hält der Schweizer Skiort an den Weltcuprennen Ende Januar fest. Das Rahmenprogramm wird aber angepasst.
Kerzen und Blumen für die Opfer in Crans-Montana
© AFP/SID/MAXIME SCHMID
SID
Nach dem verheerenden Brand hält der Schweizer Skiort an den Weltcuprennen Ende Januar fest. Das Rahmenprogramm wird aber angepasst.

Trotz der verheerenden Brandkatastrophe in der Silvesternacht werden die drei Weltcuprennen im Schweizer Skiort Crans-Montana wie geplant Ende Januar stattfinden. Die Veranstalter kündigten am Freitag jedoch ein angepasstes Rahmenprogramm an. Vom 30. Januar bis 1. Februar sollen eine Abfahrt und ein Super-G der Frauen sowie eine Männer-Abfahrt ausgetragen werden.

„Das Event-Setup wird auf die Rennen und die Zuschauerbereiche entlang der Pisten und im Zielbereich beschränkt“, hieß es in einer Erklärung. Alle sonstigen Begleitveranstaltungen wurden gestrichen, stattdessen soll es einen Monat nach dem Brand in der Bar „Le Constellation“ mit 40 Todesopfern und 119 Verletzten Momente der Stille und des Gedenkens geben.

Organisationschef Didier Defago erklärte: „Seit Neujahr sind wir alle vereint in Schock und Trauer; wir werden diese Tragödie für den Rest unseres Lebens in Erinnerung behalten.“ Die Rennen finden wenige Tage vor den Olympischen Winterspielen statt und dienen zugleich als Test für die Weltmeisterschaften 2027 in Crans-Montana.

Die Tourismusverantwortlichen hatten bereits angekündigt, die Partystimmung im Ort herunterzufahren. Konzerte wurden abgesagt, Musik und DJs in den Bars am Fuß der Pisten gestrichen – die Lokale bleiben jedoch geöffnet, um Gästen einen Treffpunkt zu bieten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite