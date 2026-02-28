Deutsches Ski-Ass schreibt Geschichte!

Moritz Thienen , Curdt Blumenthal 28.02.2026 • 13:02 Uhr Mit seinem Start in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen stellt der deutsche Skifahrer Romed Baumann einen Rekord auf.

Was für ein toller Moment für Romed Baumann! Der Tiroler, der seit 2019 für den Deutschen-Skiverband (DSV) an den Start geht, stellte ausgerechnet beim Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen einen neuen Weltcup-Startrekord in der Abfahrt auf.

„Gleich werden wir einen spektakulären Moment erleben. Halten Sie sich fest. Er fährt heute zum 167. Mal in der Abfahrt! Was für eine tolle Geschichte“, freute sich ARD-Kommentator Bernd Schmelzer schon vor dem Start.

Der 40-Jährige knackte durch seinen Start in der Abfahrt von Garmisch die bisherige Bestmarke von Kristian Ghedina und schrieb so Ski-Geschichte.

Seit knapp 20 Jahren hatte der Italiener zuvor den Rekord gehalten. Seine letzte Abfahrt bestritt Ghedina am 15. März 2006 in Are.

Ski Alpin: Baumann freut sich über Rekord

Jetzt liegt dieser Rekord bei Baumann, der in Garmisch seinen insgesamt 387. Start im Weltcup absolvierte.

„Ich habe erst vorgestern erfahren, dass dieser Rekord zu knacken ist. Natürlich bedeutet mir der Rekord etwas, auch, wenn das Rennen heute echt zum Vergessen war. Es sagt aus, dass ich die letzten 20 Jahre fast alles richtig gemacht habe. Das schafft man nur, wenn man ohne Verletzungen durch die Karriere kommt und für das bin ich sehr dankbar“, freute sich Baumann nach dem Rennen über seinen Rekord.

Erfolgreich verlief das Rennen für den 40-Jährigen dann nicht. Nach einem Fehler im unteren Teil der Strecke verpasste er ein Tor und schied aus.

„Das war nicht das Rennen, was ich mir vorgenommen habe. Es ist aktuelle sehr schwer, dass ich es auf den Punkt bringe. Körperlich bin ich nicht ganz auf der Höhe und musste dann unten auch brutal kämpfen“, sagte Baumann über sein Rennen.

Ob es für ihn nach der Saison noch weitergeht? Dazu sagte er lachend: „Das weiß ich noch nicht.“

Baumann gewann für Deutschland WM-Silber

Der gebürtige Tiroler war zum Beginn seiner Karriere für Österreich an den Start gegangen und konnte zwei Weltcup-Siege einfahren. Zudem gewann er Bronze und Silber bei Ski-Weltmeisterschaften.

Nach seiner Heirat mit der ehemaligen Ski-Rennläuferin Veronika Eller im April 2019 nahm er die deutsche Staatsbürgerschaft an und geht seitdem für Deutschland an den Start.