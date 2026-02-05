DSV verlängert Vertrag mit ARD und ZDF

SID 05.02.2026 • 10:48 Uhr Auch in der Zukunft gehört das Wochenend-Programm in ARD und ZDF dem Skisport.

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ARD und ZDF werden auch in den nächsten Jahren die Heimat von Deutschlands besten Skisportlern bleiben. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag bekannt gab, wurde der laufende Vertrag mit den beiden Sendern um vier Jahre verlängert. Damit können sich Wintersportfans bis einschließlich der Saison 2029/30 über ein umfangreiches Programm im frei empfangbaren Fernsehen freuen.

„Die langfristige Verlängerung ist ein starkes Signal für den Wintersport in Deutschland“, sagte DSV-Kommunikationsvorstand Stefan Schwarzbach: „Die Wintersporttage in ARD und ZDF schaffen Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit für unsere Disziplinen. Diese mediale Präsenz fördert die Identifikation mit unseren Top-Athletinnen und -Athleten und wirkt sich direkt positiv auf die Nachwuchsarbeit in Landesverbänden und Vereinen aus.“

Der Vertrag umfasst die Wettbewerbe in den Sportarten Ski Alpin, Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination, Ski Cross, Freestyle und Snowboard. Auch ausgewählte Veranstaltungen wie die Biathlon-Challenge auf Schalke werden zu sehen sein.