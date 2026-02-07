Nach Abbruch in Crans Montana: Frauen-Abfahrt neu angesetzt

SID 07.02.2026 • 11:51 Uhr Das Weltcuprennen wird am 6. März im italienischen Val di Fassa nachgeholt.

Die kurz vor den Olympischen Winterspielen abgebrochene Abfahrt der alpinen Skirennläuferinnen in Crans Montana/Schweiz wird in Italien nachgeholt. Das Weltcuprennen wurde für den 6. März (Freitag) in Val di Fassa angesetzt, das gab der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS am Samstag bekannt.

Beim Rennen am 30. Januar war unter anderem Speed Queen Lindsey Vonn schwer gestürzt, wie später bekannt wurde, zog sich die US-Amerikanerin dabei einen Kreuzbandriss zu. Die Abfahrt wurde danach nach wegen schlechter Sicht bei zunehmendem Schneefall abgebrochen.