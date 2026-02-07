Newsticker
Nach Abbruch in Crans Montana: Frauen-Abfahrt neu angesetzt

Lindsey Vonn nach ihrem Sturz in Crans Montana
© AFP/SID/FABRICE COFFRINI
SID
Das Weltcuprennen wird am 6. März im italienischen Val di Fassa nachgeholt.

Die kurz vor den Olympischen Winterspielen abgebrochene Abfahrt der alpinen Skirennläuferinnen in Crans Montana/Schweiz wird in Italien nachgeholt. Das Weltcuprennen wurde für den 6. März (Freitag) in Val di Fassa angesetzt, das gab der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS am Samstag bekannt.

Beim Rennen am 30. Januar war unter anderem Speed Queen Lindsey Vonn schwer gestürzt, wie später bekannt wurde, zog sich die US-Amerikanerin dabei einen Kreuzbandriss zu. Die Abfahrt wurde danach nach wegen schlechter Sicht bei zunehmendem Schneefall abgebrochen.

In Val di Fassa finden damit drei statt der ursprünglich nur zwei vorgesehenen Rennen statt. Am Samstag (7. März) findet eine weitere Abfahrt statt, am Sonntag (8. März) folgt ein Super-G.

